Рост ВВП Германии установил трехлетний максимум
Экономика Германии по итогам второго квартала продемонстрировала рост на уровне 0,6% в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Это наивысший показатель за последние три года, отмечает Bloomberg.
В то же время рост крупнейшей европейской экономики несколько замедлился. В первом квартале он составлял 0,7% в годовом выражении.
Аналитики считают, что этот показатель, наряду с низким уровнем безработицы может оказать существенную поддержку канцлеру Ангеле Меркель и ее партии на предстоящих выборах.
Destatis объясняет рост ВВП преимущественно ростом внутреннего спроса и капитальных инвестиций.
На этом фоне курс евро, тем не менее, снизился. Сегодня днем единая европейская валюта торгуется по $1,1756.
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