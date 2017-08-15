 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.51  25.79   EUR:  29.89  30.41
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Рост ВВП Германии установил трехлетний максимум

15.08.2017 16:27
Во втором квартале экономика Германии выросла на 0,6%, что является наивысшим показателем с 2014 года
Фото: EPA

Экономика Германии по итогам второго квартала продемонстрировала рост на уровне 0,6% в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Это наивысший показатель за последние три года, отмечает Bloomberg.

В то же время рост крупнейшей европейской экономики несколько замедлился. В первом квартале он составлял 0,7% в годовом выражении.

Аналитики считают, что этот показатель, наряду с низким уровнем безработицы может оказать существенную поддержку канцлеру Ангеле Меркель и ее партии на предстоящих выборах.

Destatis объясняет рост ВВП преимущественно ростом внутреннего спроса и капитальных инвестиций.

На этом фоне курс евро, тем не менее, снизился. Сегодня днем единая европейская валюта торгуется по $1,1756.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ВВП, Германия
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров