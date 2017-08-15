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Американские буддисты хотят запустить свою криптовалюту

15.08.2017 17:02
Буддисты из сообщества Lotos хотят запустить криптовалюту, которая выдается за медитации и проповеди
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Американские буддисты из сообщества Lotos хотят запустить свою криптовалюту, которую можно будет зарабатывать медитациями и проповедями. Об этом пишет издание World Religion News.

Основой для валюты станут биткоин и эфириум.

Буддисты уже придумали имя для новой валюты - "Дана". С ее помощью они намерены воплотить основные принципы понятия "буддийская экономика", введенного в 1955 году экономистом Эрнстом Шумахером. Такой тип экономики предлагает максимальное благополучие при минимальном потреблении, пишет издание.

Курс биткоина ночью 13 августа преодолел отметку в $4 тыс.  За последнюю неделю стоимость этой криптовалюты выросла на треть - почти на тысячу долларов. 1 августа биткоин разделился на оригинальный биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Небольшая часть разработчиков, владельцев кошельков, обменных площадок майнеров поддержало новую ветку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin
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