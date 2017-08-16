Глава ОТП Лизинг: Совместная работа с ЕБРР только начинается

Андрей Павлушин рассказал о том, как компании удалось привлечь гривневый кредит ЕБРР, о проектах, под которые привлекли финансирование

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Генеральный директор ОТП Лизинг Андрей Павлушин рассказал о том, как компании удалось привлечь гривневый кредит Европейского банка реконструкции и развития, а также о проектах, под которые привлекли финансирование.

Недавно компания привлекла гривневый кредит у Европейского банка реконструкции и развития. Как вам это удалось?

Основной финансирующей структурой для ОТП Лизинг являются наши материнские структуры в лице ОТП Банка Венгрии и ОТП Банка Украины. В Будапеште мы всегда привлекали доллары, в Киеве - гривню. Но в связи с тем, что наша компания достаточно быстро растет, тех лимитов, которые нам мог бы дать наш украинский банк, уже не хватало для обеспечения этого роста. Максимум, который мы могли у них взять - это 600 млн. грн. Поэтому нам пришлось искать внешний источник финансирования. Мы ранее рассмотрели несколько опций - можно было взять деньги у банка-конкурента, можно было выпустить бонды. Но в итоге приняли решение работать с ЕБРР. Мы давно с ними общаемся, и идея совместного проекта появилась несколько лет назад. На сегодняшний день мы уже утвердили кредитный лимит в размере $20 млн. в гривневом эквиваленте.

Почему именно гривневый кредит? Это выгодно?

В нашем портфеле соотношение финансирования с точки зрения валют - 60 на 40 в пользу доллара. Согласно нашей структуре баланса, для того чтобы не было открытой валютной позиции, мы должны привлекать деньги в таких же пропорциях. Доллар мы продаем крупным агрохолдингам, которые имеют свой экспорт. С гривней работает средний и мелкий бизнес.

Какие преимущества для компании дает сотрудничество с такой крупной международной финансовой организацией, как ЕБРР?

ЕБРР - это знак качества. Сотрудничество с ними - для любой компании высокая честь. Я думаю, что наша совместная работа только начинается и в дальнейшем мы увидим другие перспективные проекты.

Каким требованиям должна отвечать компания, чтобы стать партнером ЕБРР?

Прежде всего, эта компания должна быть полностью открытой, с нормальным аудитом и отчетом, с хорошей репутацией на рынке и надежными акционерами. Их подходы к выбору клиента совпадают с нашими принципами. Мы также стараемся работать с публичными прибыльными клиентами, у которых уже есть минимум 3-4 года на рынке.

Какие процедуры вы прошли перед получением финансирования?

Процедура получения кредита ничем не отличается от прежних подобных сделок. Нам надо было обосновать необходимость именно гривневого кредита. После этого мы прошли due diligance, сейчас завершаем юридический аудит. Я считаю, что мы достаточно быстро провели переговоры и вышли на окончательное решение за полгода.

Под какие цели привлекали финансирование?

Гривневый кредит от ЕБРР мы привлекли под финансирование малого и среднего бизнеса. Это было одним из их условий. Для ЕБРР важно, чтобы украинские банковские и лизинговые структуры кредитовали не только крупные компании, но и средний и малый бизнес. С МСБ мы работаем в двух направлениях - продажа сельскохозяйственной техники, грузовиков и продажа легковых автомобилей.

Расскажите подробней о программах для МСБ?

МСБ в агро - это, как правило, маленький холдинг с несколькими тракторами и другими единицами техники. Объем финансирования одного такого проекта от 10 млн. грн.

ОТП Лизинг активно развивает проект Автофабрика, в рамках которого мы предоставляем малым и средним предприятиям финансирование до 2 млн. гривен на одного заемщика. Мы работаем с Skoda, Peugeot, Toyota и другими поставщиками. Если клиент подпадает под все условия программы: аванс от 30% и срок финансирования до 5 лет, мы принимаем решение за 6 часов.

Как вы оцениваете спрос на лизинговые услуги со стороны МСБ?

Мы видим подъем по всем направлениям. Если в 2015 году мы продали лизинговых услуг на $20 млн., то за 2016 год - на $77 млн. В этом году мы рассчитываем на $85-90 млн. Средний и малый бизнес развивается, поэтому спрос и количество сделок растут. Им нужна новая сельскохозяйственная техника, машины. Кроме того, мы наблюдаем оживление авторынка. В 2015 году было продано 50 тысяч машин, в 2016 году - 65 тысяч. Мы надеемся, что в этом году рынок будет расти еще больше, и мы будем его поддерживать своим долгосрочным финансированием.

Какие цели компания ставит перед собой на будущий год?

В этом году из новых проектов мы делаем ставку на развитие Автофабрика. Хотим и дальше увеличивать количество автомобилей в нашем парке. На сегодняшний день у нас 4,1 тысячи авто, из них 1100 которые мы профинансировали в прошлом году. По доле автомобилей мы делим первое место на рынке с одним из наших конкурентов, и мы готовы с ними побороться и дальше.

В целом, мы универсальная лизинговая компания и этим мы сильны. Мы работаем с такими лидерами рынка, как МХП, Kernel. Крупным компаниям мы готовы предоставлять финансирование на $10-12 млн. и больше. Но также мы можем профинансировать фермера на $50 тыс. Работать с разными клиентами, как по финансовому, так и по оперативному лизингу - не просто. Нужно обладать широкой экспертизой, применять специализированные юридические подходы. Но это наш принцип. При этом мы не собираемся закрывать ни одно из направлений, наоборот, мы готовы расти и создавать новые проекты для всех сегментов.

Как в целом финансовый кризис 2014-2016 годов повлиял на рынок лизинговых компаний и на вашу компанию, в частности?

В 2014-2015 году у нас, как и у всех, были очень непростые времена. Для нас серьезным вызовом был дефолт компании "Мрия", компания занимала у нас $25 млн. Коэффициент плохих долгов у нас на то время был около 20%. Сейчас этот показатель - 1,4%. Мы с честью вышли из этой ситуации - забрали у них всю технику и на сегодняшний день 95% продали с прибылью. В пик кризиса мы сократили финансирование, клиенты неохотно шли на сделки из-за резкой девальвации. Для понимания, в 2013 году наши объемы были порядка $100 млн., в 2014 - 2015 - по $20 млн., в 2016 году мы подняли объемы до $77 млн. Но сейчас у нас расширяется клиентская база, в том числе за счет МСБ. Я бы не сказал, что кризис закончился, но на финансовом рынке произошла определенная стабилизация, что положительно повлияло на бизнес. Я рассчитываю, что и наши продажи будут расти.

Интересует ли вас сотрудничество с другими международными финансовыми организациями?

После того, как было опубликовано сообщение о ЕБРР, мы получили ряд предложений о рассмотрении сотрудничества и с другими международными организациями. С некоторыми из них мы обсуждаем условия.