Минфин одолжил $351,5 млн на внутреннем рынке

Вчера Министерство финансов провело аукцион по размещению госбондов, на котором привлек $351,48 млн и 1,3 млрд грн

Министерство финансов вчера, 15 августа, привлекло $351,48 млн по ставке 5,4% годовых на дополнительном аукционе по продаже ОВГЗ.



Как сообщает Минфин на официальном сайте, в ходе аукциона были удовлетворены все поданные заявки. Ставка отсечения сохранена на уровне предыдущего аукциона - 5,4% годовых.



Кроме того, Минфин разместил годичные и трехгодичные гривневые бумаги на 1,3 млрд грн под 14,4% и 14,46% годовых, соответственно.



На аукционе 25 июля ведомство продало госбонды на $157,91 млн по средневзвешенной ставке 5,34% годовых.



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