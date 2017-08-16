Минфин одолжил $351,5 млн на внутреннем рынке
Министерство финансов вчера, 15 августа, привлекло $351,48 млн по ставке 5,4% годовых на дополнительном аукционе по продаже ОВГЗ.
Как сообщает Минфин на официальном сайте, в ходе аукциона были удовлетворены все поданные заявки. Ставка отсечения сохранена на уровне предыдущего аукциона - 5,4% годовых.
Кроме того, Минфин разместил годичные и трехгодичные гривневые бумаги на 1,3 млрд грн под 14,4% и 14,46% годовых, соответственно.
На аукционе 25 июля ведомство продало госбонды на $157,91 млн по средневзвешенной ставке 5,34% годовых.
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