Китай снова стал крупнейшим держателем госдолга США
Китай впервые с октября 2016 года стал крупнейшим держателем госдолга США, обойдя по этому показателю Японию. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.
В июне Китай приобрел US Treasuries на $44,3 млрд, а Япония продала эти активы на сумму $22,5 млрд. В результате объем китайского портфеля американских долговых обязательств повысился до $1,15 трлн, японского - снизился до $1,09 трлн.
На третьем месте - Ирландия с показателем $302,5 млрд (+$6,7 млрд за месяц), далее идет Бразилия ($269,7 млрд, без изменения), Каймановы острова ($254 млрд, снижение на $12,1 млрд) и Швейцария ($244,5 млрд, рост на $5 млрд).
В топ-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань. Россия занимает 14-е место с показателем $101,9 млрд. В июне РФ снизила вложения в гособлигации США на $5,8 млрд.
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