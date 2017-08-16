Минфин обновил критерии оценки рисков для налоговых накладных

Обновлены критерии оценки рисков при регистрации налоговых накладных

Обновлены критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной или расчета корректировки (НН/РК). Об этом говорится в приказе Министерства финансов N654 от 21 июля, который вступил в силу 12 августа.



Приказ устанавливает критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной или расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН), а также содержит перечень документов, достаточных для принятия решения о регистрации документа в реестре.



Изменения претерпел один из критериев оценки рисков. В новой редакции он изложен следующим образом:

объем поставки товара/услуги, указанный в налоговой накладной/расчете корректировки, которая подана на регистрацию в ЕРНН в 1,5 раза больше величины, равной остатку разницы объема приобретения на таможенной территории Украины такого товара/услуги (кроме объема приобретения товаров/услуг по операциям, освобожденным от налогообложения и подлежащим налогообложению по нулевой ставке) и/или ввоза на таможенную территорию Украины такого товара, указанного с 1 января 2017 года в полученных налоговых накладных/расчетах корректировки, зарегистрированных в ЕРНН, и таможенных декларациях;

преобладание в указанном остатка товаров с кодами УКТ ВЭД, определенных в приказе Государственной фискальной службы Украины 30 июня №451 "Об утверждении Перечня кодов товаров согласно УКТ ВЭД", более 75% общего такого остатка;

отсутствие товара/услуги, указанного в представленной на регистрацию налоговой накладной, в информации, предоставленной налогоплательщиком ГФС по форме, как товара/услуги, которая на постоянной основе поставляется (изготавливается), согласно приложению к Критериям, утвержденным Приказом №567 (Таблица данных плательщика налога).



"То есть, сейчас иначе будет определяться остаток разницы. Если в предыдущей редакции приказа N567 она определялась как разница между объемом поставок и объемом приобретения, то в новой редакции приказа эти составляющие поменяли местами", - уточняет Минфин.



Также уточняется, что объем поставок охватывает не только тот объем поставленных товаров/услуг, указанный в налоговых накладных, но и в расчетах корректировки к ним.



Кроме того, предложено в расчете разницы не учитывать объемы приобретенных товаров по освобожденным от НДС операциям.



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