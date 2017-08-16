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Минфин обновил критерии оценки рисков для налоговых накладных

16.08.2017 11:50
Обновлены критерии оценки рисков при регистрации налоговых накладных
Фото: EPA

Обновлены критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной или расчета корректировки (НН/РК). Об этом говорится в приказе Министерства финансов N654 от 21 июля, который вступил в силу 12 августа.

Приказ устанавливает критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной или расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН), а также содержит перечень документов, достаточных для принятия решения о регистрации документа в реестре.

Изменения претерпел один из критериев оценки рисков. В новой редакции он изложен следующим образом:
объем поставки товара/услуги, указанный в налоговой накладной/расчете корректировки, которая подана на регистрацию в ЕРНН в 1,5 раза больше величины, равной остатку разницы объема приобретения на таможенной территории Украины такого товара/услуги (кроме объема приобретения товаров/услуг по операциям, освобожденным от налогообложения и подлежащим налогообложению по нулевой ставке) и/или ввоза на таможенную территорию Украины такого товара, указанного с 1 января 2017 года в полученных налоговых накладных/расчетах корректировки, зарегистрированных в ЕРНН, и таможенных декларациях;
преобладание в указанном остатка товаров с кодами УКТ ВЭД, определенных в приказе Государственной фискальной службы Украины 30 июня №451 "Об утверждении Перечня кодов товаров согласно УКТ ВЭД", более 75% общего такого остатка;
отсутствие товара/услуги, указанного в представленной на регистрацию налоговой накладной, в информации, предоставленной налогоплательщиком ГФС по форме, как товара/услуги, которая на постоянной основе поставляется (изготавливается), согласно приложению к Критериям, утвержденным Приказом №567 (Таблица данных плательщика налога).

"То есть, сейчас иначе будет определяться остаток разницы. Если в предыдущей редакции приказа N567 она определялась как разница между объемом поставок и объемом приобретения, то в новой редакции приказа эти составляющие поменяли местами", - уточняет Минфин.

Также уточняется, что объем поставок охватывает не только тот объем поставленных товаров/услуг, указанный в налоговых накладных, но и в расчетах корректировки к ним.

Кроме того, предложено в расчете разницы не учитывать объемы приобретенных товаров по освобожденным от НДС операциям.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, Налогообложение
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