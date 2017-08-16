Минфин обновил критерии оценки рисков для налоговых накладных
Обновлены критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной или расчета корректировки (НН/РК). Об этом говорится в приказе Министерства финансов N654 от 21 июля, который вступил в силу 12 августа.
Приказ устанавливает критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной или расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН), а также содержит перечень документов, достаточных для принятия решения о регистрации документа в реестре.
Изменения претерпел один из критериев оценки рисков. В новой редакции он изложен следующим образом:
объем поставки товара/услуги, указанный в налоговой накладной/расчете корректировки, которая подана на регистрацию в ЕРНН в 1,5 раза больше величины, равной остатку разницы объема приобретения на таможенной территории Украины такого товара/услуги (кроме объема приобретения товаров/услуг по операциям, освобожденным от налогообложения и подлежащим налогообложению по нулевой ставке) и/или ввоза на таможенную территорию Украины такого товара, указанного с 1 января 2017 года в полученных налоговых накладных/расчетах корректировки, зарегистрированных в ЕРНН, и таможенных декларациях;
преобладание в указанном остатка товаров с кодами УКТ ВЭД, определенных в приказе Государственной фискальной службы Украины 30 июня №451 "Об утверждении Перечня кодов товаров согласно УКТ ВЭД", более 75% общего такого остатка;
отсутствие товара/услуги, указанного в представленной на регистрацию налоговой накладной, в информации, предоставленной налогоплательщиком ГФС по форме, как товара/услуги, которая на постоянной основе поставляется (изготавливается), согласно приложению к Критериям, утвержденным Приказом №567 (Таблица данных плательщика налога).
"То есть, сейчас иначе будет определяться остаток разницы. Если в предыдущей редакции приказа N567 она определялась как разница между объемом поставок и объемом приобретения, то в новой редакции приказа эти составляющие поменяли местами", - уточняет Минфин.
Также уточняется, что объем поставок охватывает не только тот объем поставленных товаров/услуг, указанный в налоговых накладных, но и в расчетах корректировки к ним.
Кроме того, предложено в расчете разницы не учитывать объемы приобретенных товаров по освобожденным от НДС операциям.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6953
-
4753
-
3232
-
3114
-
2608
- ЕЦБ разрешил Минфину получить долю в латвийском ПриватБанке вчера 18:02
- Гройсман предупредил об опасностях для пенсионной реформы вчера 17:54
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,56/25,58 вчера 17:43
- Банки увеличили кредитование физлиц - НБУ вчера 16:48
- Госкомпании в 2016 году перечислили в бюджет 15,5 млрд грн вчера 14:13