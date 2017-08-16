Гройсман предупредил об опасностях для пенсионной реформы

По словам премьер-министра, депутаты уже внесли в проект пенсионной реформы много вредных правок

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что народные депутаты уже предложили много вредных поправок в закон о пенсионной реформе. Об этом пишет Укринформ.



"Есть много поправок в этот закон, которые уже предоставили депутаты, и эти поправки могут нивелировать, просто уничтожить этот закон. Поэтому наша задача - спасти этот закон от такой, я бы сказал, разрушающей модификации и получить поддержку украинских парламентариев - а, как вы знаете, в первом чтении его поддержали 282 депутата - и выйти на финал и принятие в сентябре", - рассказал Гройсман на брифинге во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Он подчеркнул, что ответственность лежит на каждом депутате, который будет голосовать за этот закон.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект N6614, который входит в пакет пенсионной реформы. "За" проголосовало 282 народных депутата.

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