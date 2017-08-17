PricewaterhouseCoopers оштрафован на рекордные $6,6 млн
Британский Совет по финансовой отчетности (FRC) оштрафовал аудиторскую фирму PricewaterhouseCoopers (PwC) на рекордную сумму из-за ошибок при аудите финансовой компании RSM Tenon Group. Об этом сообщает Bloomberg.
Регулятор назначил штраф в размере 6 млн фунтов ($7,72 млн), но затем сократил эту сумму до 5,1 ($6,56 млн) млн фунтов.
В заключении FRC говорится о доказательствах существенных нарушений PwC и одного из старших партнеров Николаса Бодена, который также был оштрафован на 114,75 тыс. фунтов.
Кроме того, компания и аудитор должны возместить совету расходы на расследование в размере 500 тыс. фунтов.
20 июля Национальный банк Украины исключил "дочку" PricewaterhouseCoopers из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Регулятор сообщал, что PricewaterhouseCoopers оценивал залоги в национализированном ПриватБанке в разы больше их реальной стоимости.
В конце июня Bloomberg писал, что Украина может запретить PwC проводить аудит банков после аудита Привата, поскольку этот аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения.
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