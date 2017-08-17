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Европейский суд принял жалобу Насирова на действия НАБУ и САП

17.08.2017 10:55
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Романа Насирова на действия НАБУ и САП в ходе его задержания
Роман Насиров

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на его задержание детективами Национального антикоррупционного бюро 2 марта 2017 г. Об этом в Facebook написал Насиров.

Он также добавил, что по его обращениям Генеральная прокуратура Украины открыла ряд уголовных производств из-за незаконных действий детективов НАБУ, прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей.

"Решение Европейского суда по правам человека по моему делу продемонстрирует, что незаконные действия и произвол некоторых сотрудников НАБУ не останутся без внимания, пиар и спекуляции на радикальных настроениях общества, унижения и пытки будут иметь следствием ответственность для лиц, которые их совершали", - заявил Насиров.

2 марта 2017 г. сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании ГФС, объявив о подозрении главе ведомства Роману Насирову. В тот же день он был задержан в больнице Феофания. Правоохранители подозревают Насирова в содействии беглому депутату Александру Онищенко: по их версии глава ГФС принимал незаконные решения о предоставлении рассрочек по выплате налогов фирмам Онищенко.

Кабмин принял решение отстранить его от выполнения обязанностей. 7 марта Насиров был арестован с правом внесения залога в 100 млн грн. 16 марта залог был внесен.

26 июня Соломенский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Насирову в части ношения электронного браслета и залога в 100 млн гривень. 28 июля детективы НАБУ завершили расследование по делу Насирова. Ему вручили окончательно подозрение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Насиров
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