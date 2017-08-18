Крупные налогоплательщики увеличили платежи в госбюджет на 20%

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса составила 58,3% от общего сбора госбюджета налоговых платежей

Государственная фискальная служба за семь месяцев текущего года собрала с крупного бизнеса 142,5 млрд грн. Это на 21,8 млрд грн, или на 20% больше , чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ГФС, доля налоговых платежей от крупного бизнеса составила 58,3% от общего сбора госбюджета налоговых платежей по Украине.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило: НДС - 67,4 млрд грн; акцизного налога - 34,3 млрд грн; налога на прибыль - 22 млрд грн и части чистой прибыли - 4,9 млрд грн.

В ГФС отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года значительно выросли поступления по НДС - на 11,9 млрд, или на 22%, а также акцизного налога - на 6,1 млрд, или на 21%.

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