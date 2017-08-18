ФСБ поучаствует в разработке международного стандарта блокчейна

В комитет для разработки международного стандарта технологии блокчейн войдет сотрудник ФСБ

В комитет для разработки стандарта технологии блокчейн, созданный при Международной организации по стандартизации (ISO), вошли представители от России, в том числе сотрудник ФСБ Григорий Маршалко. Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на источники.



Сам Маршалко комментировать свое участие в комитете ISO отказался, но подтвердил, что представляет ФСБ в комитете Росстандарта по стандартизации криптографии.



Заместитель начальника лаборатории компании Инфотекс Максим Шевченко, входящий в комитет ISO, рассказал, что российская делегация, участвующая в разработке стандартов блокчейна, состоит из членов этого комитета, а ФСБ руководит его работой (председатель - сотрудник ФСБ).



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.