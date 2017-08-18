ФСБ поучаствует в разработке международного стандарта блокчейна
В комитет для разработки стандарта технологии блокчейн, созданный при Международной организации по стандартизации (ISO), вошли представители от России, в том числе сотрудник ФСБ Григорий Маршалко. Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на источники.
Сам Маршалко комментировать свое участие в комитете ISO отказался, но подтвердил, что представляет ФСБ в комитете Росстандарта по стандартизации криптографии.
Заместитель начальника лаборатории компании Инфотекс Максим Шевченко, входящий в комитет ISO, рассказал, что российская делегация, участвующая в разработке стандартов блокчейна, состоит из членов этого комитета, а ФСБ руководит его работой (председатель - сотрудник ФСБ).
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