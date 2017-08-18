НБУ потратил на печать денег в прошлом году 1,3 млрд грн
Национальный банк Украины (НБУ) в прошлом году потратил на печать денег 1,3 млрд грн. Об этом рассказа в эфире UA|TV заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец.
Он подчеркнул, что в планах регулятора - развитие всех возможных элементов cashless экономики.
"Регулятор хочет снизить затраты на использование наличных. Только за прошлый год регулятор потратил 1,3 млрд грн на печать денег. Это просто астрономическая сумма", - отметил Кравец.
Денежная масса в июле выросла на 1% - до 1,11 трлн грн.
НБУ объяснил, что такая динамика обусловлена как увеличением объема наличных средств в обращении вне банков - на 1,3%, до 311,64 млрд грн, так и ростом остатков по депозитам - на 0,9%, до 802,79 млрд грн.
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