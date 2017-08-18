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Для НБУ построят хранилище наличности

18.08.2017 13:51
Во Львове собираются построить хранилище наличных денег для Нацбанка
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Во Львове построят хранилище наличности для Национального банка Украины (НБУ). Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, соответствующее решение было принято сегодня, 18 августа.

"В частности, утверждены градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка для проектирования объекта строительства на строительство Национальным банком Украины кассового узла на ул. Земельной (проектируемая) - ул. И. Мележа (проектируемая) в северо-восточной промзоне (участок 3-1 ) ", - гласит сообщение пресс-службы.

Нацбанк в прошлом году потратил на печать денег 1,3 млрд грн. По словам заместителя директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслана Кравца, в планах регулятора - развитие всех возможных элементов cashless экономики с целью снижения затрат на использование наличных.

Денежная масса в июле выросла на 1% - до 1,11 трлн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк
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