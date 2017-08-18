Для НБУ построят хранилище наличности

Во Львове собираются построить хранилище наличных денег для Нацбанка

Во Львове построят хранилище наличности для Национального банка Украины (НБУ). Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, соответствующее решение было принято сегодня, 18 августа.



"В частности, утверждены градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка для проектирования объекта строительства на строительство Национальным банком Украины кассового узла на ул. Земельной (проектируемая) - ул. И. Мележа (проектируемая) в северо-восточной промзоне (участок 3-1 ) ", - гласит сообщение пресс-службы.



Нацбанк в прошлом году потратил на печать денег 1,3 млрд грн. По словам заместителя директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслана Кравца, в планах регулятора - развитие всех возможных элементов cashless экономики с целью снижения затрат на использование наличных.



Денежная масса в июле выросла на 1% - до 1,11 трлн грн.



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