Суд арестовал 154 прибора-майнера, найденных в институте Патона
Святошинский районный суд Киева постановил арестовать на 14 суток 154 единицы компьютерного оборудования для генерации Bitcoin, которые были обнаружены и изъяты во время обыска на территории ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона. Об этом сказано в постановлении суда от 10 июля, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.
В решении суда, согласно которому был проведен обыск, отмечалось, что создатели фермы не подписывали договоры. В материалах суда также отмечалось, что по адресу находились 200 единиц оборудования для майнинга.
Суд также арестовал несколько мобильных телефонов с сим-картами украинских операторов, ноутбук, системный блок, а также сервер с камер наблюдения.
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3 августа следователи Святошинского управления полиции и СБУ обнаружили на территории ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона около 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства Украины. Оборудование находилось в неработающем бассейне.
В материалах суда отмечалось, что выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещен согласно ч. 2 ст. 32 закона Украины О Национальном банке Украины, а также противоречит законам О банковской деятельности и О платежных системах и переводах средств в Украине.
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