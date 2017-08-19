Московская биржа прекращает торги гривней

Московская биржа прекращает торги валютной парой гривня – рубль с 21 августа

С 21 августа 2017 г. Московская биржа приостанавливает торги валютной парой украинская гривня - российский рубль. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

"Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту", - уточняется в сообщении.

Группа Московская Биржа управляет единственной в РФ многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Результаты торгов на бирже используются Банком России для определения официального курса доллара США.

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