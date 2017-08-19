Fitch повысил рейтинги Греции до B-
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валютах с CCC до B-.
Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам - "позитивный".
Аналитики Fitch считают, что устойчивость государственного долга будет расти при условии соблюдения условий программы Европейского механизма стабильности, а также уменьшения политических рисков.
На состояние госдолга так будет влиять рост ВВП, который сейчас устойчив, и дополнительные налоговые меры, принятые до 2020 года. Fitch прогнозирует рост экономики Греции на 1,6% и 2,1% в 2017 и 2018 годах, соответственно.
"Позитивный" прогноз отражает ожидание экспертов, что третий обзор программы реформ будет завершен и что Еврогруппа одобрит частичное списание греческого долга в 2018 году.
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