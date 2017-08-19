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Fitch повысил рейтинги Греции до B-

19.08.2017 17:45
Агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Греции до B- с "позитивным" прогнозом
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валютах с CCC до B-.

Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам - "позитивный".

Аналитики Fitch считают, что устойчивость государственного долга будет расти при условии соблюдения условий программы Европейского механизма стабильности, а также уменьшения политических рисков.

На состояние госдолга так будет влиять рост ВВП, который сейчас устойчив, и дополнительные налоговые меры, принятые до 2020 года. Fitch прогнозирует рост экономики Греции на 1,6% и 2,1% в 2017 и 2018 годах, соответственно.

"Позитивный" прогноз отражает ожидание экспертов, что третий обзор программы реформ будет завершен и что Еврогруппа одобрит частичное списание греческого долга в 2018 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика, Fitch, Греция
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