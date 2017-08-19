Fitch повысил рейтинги Греции до B

Агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Греции до B- с "позитивным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валютах с CCC до B-.



Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам - "позитивный".



Аналитики Fitch считают, что устойчивость государственного долга будет расти при условии соблюдения условий программы Европейского механизма стабильности, а также уменьшения политических рисков.



На состояние госдолга так будет влиять рост ВВП, который сейчас устойчив, и дополнительные налоговые меры, принятые до 2020 года. Fitch прогнозирует рост экономики Греции на 1,6% и 2,1% в 2017 и 2018 годах, соответственно.



"Позитивный" прогноз отражает ожидание экспертов, что третий обзор программы реформ будет завершен и что Еврогруппа одобрит частичное списание греческого долга в 2018 году.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.