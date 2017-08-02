Официальные курсы валют на 02.08.2017
02.08.2017 08:00
Нацбанк установил на сегодня курс гривни к доллару на уровне 25,86 грн
Фото: пресс-служба НБУ
На 2 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2585,7073 грн за $100;
3054,2375 грн за 100 евро;
4,3206 грн за 10 руб РФ.
На 1 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2585,4789 грн за $100;
3031,9911 грн за 100 евро;
4,3046 грн за 10 руб РФ.
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