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Минфин одолжил 484 млн грн

02.08.2017 12:37
вчера Министерство финансов провело аукцион по размещению гособлигаций

Министерство финансов вчера, 1 августа, на плановом еженедельном аукционе по размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 483,93 млн грн. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

Ведомство продало ценные бумаги со сроком обращения 161 день на 141,64 млн грн под 13,85%, бумаги со сроком обращения 343 дня - на 102,82 млн грн под 14,4% годовых.

Были также проданы госбонды со сроком обращения 728 дней на 99,73 млн грн под 14,46% годовых и бумаги со сроком обращения 1,04 тыс. дней - на 140,01 млн грн под 14,54% годовых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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