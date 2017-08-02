Доходы госбюджета на 10% превысили план

В январе-июле государственный бюджет получил 447,64 млрд грн доходов

Государственный бюджет Украины в январе-июле получил 447,64 млрд грн доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период и на 48,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная казначейская служба на официальном сайте.



По данным Госказначейства, в местные бюджеты за семь месяцев поступило 114,56 млрд грн, что на 11,7% превышает плановые показатели и на 38,8% больше, чем в прошлом году.



Поступления от ЕСВ в январе-июле составили 99,45 млрд грн, что на 35,8% или на 26,19 млрд грн больше, чем за 7 месяцев 2016 года.



При этом в июле госбюджет получил 52,73 млрд грн доходов, что на 4,9% ниже бюджетной росписи.



В частности, доходы общего фонда госбюджета составили 48,63 млрд грн, что на 44,7% больше прошлогоднего показателя, однако на 1,2% меньше росписи.



Доходы спецфонда госбюджета в июле составили 4,1 млрд грн, что почти вдвое раза больше, чем в июле 2016 года, но на 34,1% меньше плана из-за невыполнения показателей по собственным поступлениям бюджетных учреждений.



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