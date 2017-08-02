 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Доходы госбюджета на 10% превысили план

02.08.2017 14:48
В январе-июле государственный бюджет получил 447,64 млрд грн доходов
Фото: Getty Images

Государственный бюджет Украины в январе-июле получил 447,64 млрд грн доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период и на 48,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная казначейская служба на официальном сайте.

По данным Госказначейства, в местные бюджеты за семь месяцев поступило 114,56 млрд грн, что на 11,7% превышает плановые показатели и на 38,8% больше, чем в прошлом году.

Поступления от ЕСВ в январе-июле составили 99,45 млрд грн, что на 35,8% или на 26,19 млрд грн больше, чем за 7 месяцев 2016 года.

При этом в июле госбюджет получил 52,73 млрд грн доходов, что на 4,9% ниже бюджетной росписи.

В частности, доходы общего фонда госбюджета составили 48,63 млрд грн, что на 44,7% больше прошлогоднего показателя, однако на 1,2% меньше росписи.

Доходы спецфонда госбюджета в июле составили 4,1 млрд грн, что почти вдвое раза больше, чем в июле 2016 года, но на 34,1% меньше плана из-за невыполнения показателей по собственным поступлениям бюджетных учреждений.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет, Госказначейство
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров