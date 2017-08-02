 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

МЭРТ сообщает о технической ошибке в соглашении с Канадой

02.08.2017 16:57
В тексте соглашения о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой замечена техническая ошибка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины заметили техническую ошибку в соглашении о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

"Минэкономразвития подтверждает, что в Соглашении о свободной торговле с Канадой в приложении "Тарифный график Канады", действительно, перечислены правила отмены и снижения пошлин для украинских товаров, импортируемых в Канаду. В украинском тексте приложения, однако, речь идет о "снижении ввозных пошлин для товаров канадского происхождения", - сообщает пресс-служба МЭРТа.

В министерстве подчеркивают, что эта ошибка не влияет на применение соглашения. "Эта ошибка является технической и не влияет на применение соглашения и исполнение сторонами их обязательств. Украинская сторона считает, что при ввозе украинских товаров в Канаду должен применяться "Тарифный график Канады", содержащийся в английском и французском языках соглашения", - гласит сообщение.

Министерство уже принимает меры для исправления ошибки.

Торговое соглашение между Украиной и Канадой официально вступило в силу вчера, 1 августа.

Генерал-губернатор Канады подписал это соглашение 1 июня. Сенат Канады ратифицировал договор 19 мая.

Читайте также: Заграница нам поможет. Что даст Украине ЗСТ с Канадой

Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговле 11 июля прошлого года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Канада
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров