МЭРТ сообщает о технической ошибке в соглашении с Канадой
В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины заметили техническую ошибку в соглашении о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.
"Минэкономразвития подтверждает, что в Соглашении о свободной торговле с Канадой в приложении "Тарифный график Канады", действительно, перечислены правила отмены и снижения пошлин для украинских товаров, импортируемых в Канаду. В украинском тексте приложения, однако, речь идет о "снижении ввозных пошлин для товаров канадского происхождения", - сообщает пресс-служба МЭРТа.
В министерстве подчеркивают, что эта ошибка не влияет на применение соглашения. "Эта ошибка является технической и не влияет на применение соглашения и исполнение сторонами их обязательств. Украинская сторона считает, что при ввозе украинских товаров в Канаду должен применяться "Тарифный график Канады", содержащийся в английском и французском языках соглашения", - гласит сообщение.
Министерство уже принимает меры для исправления ошибки.
Торговое соглашение между Украиной и Канадой официально вступило в силу вчера, 1 августа.
Генерал-губернатор Канады подписал это соглашение 1 июня. Сенат Канады ратифицировал договор 19 мая.
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Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговле 11 июля прошлого года.
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