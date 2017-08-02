Доллар к закрытию межбанка подорожал на 6 копеек

В среду, 2 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,86/25,88, к закрытию котировки составили 25,92/25,94*

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,86, максимальные - 25,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,88, максимальные - 25,94.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4265/0,4271, к закрытию котировки составили 0,4276/0,4282.



Торги по евро начались с котировок 30,6104/30,6341, к закрытию котировки составили 30,6659/30,6896.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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