Банки продали НБУ $51 млн
Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 21 августа, $50,9 млн.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $51,9 млн по курсу от 25,45 грн/долл до 25,479 грн/долл.
Регулятор покупал валюту по курсу от 25,45 грн/долл до 25,47 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,4603 грн/долл, сообщает НБУ.
На аукционе 17 августа регулятор купил у банков $44 млн.
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