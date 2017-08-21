ВВП Украины растет пять кварталов подряд - Порошенко
Экономика Украины пять кварталов подряд демонстрирует рост. Об этом сегодня во время визита в Кропивницкий сообщил президент Петр Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.
"26-й год независимости ознаменовался тем, что мы преодолели глубокий кризис, вызванный гибридной войной", - отметил Порошенко.
Президент напомнил, что это происходило в условиях закрытия российских рынков, прекращения заказов для украинских производств, торговой войны. "И сейчас мы обеспечили наконец-то после блокирования Россией в связи с оккупацией экономического потенциала Донбасса и Крыма, мы возобновили экономический рост. И уже пять кварталов подряд Украина демонстрирует экономический рост", - подчеркнул он.
По его словам, в частности, вследствие детенизации и борьбы с коррупцией существенно возросли доходы госбюджета.
Реальный ВВП Украины (с учетом сезонного фактора) во втором квартале вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По сравнению с первом кварталом текущего года рост ВВП составил 0,6%.
По итогам 2017 года Минэкономразвития ожидает продолжения роста ВВП на уровне 1,8%-2%.
Ранее сообщалось, что ВВП в январе-июне 2017 года вырос на 2,5%.
Национальный банк Украины решил ухудшить прогноз по ВВП Украины на этот год с 1,9% до 1,6%.
Кабинет министров ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.
МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.
В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%. По итогам 2015 года было отмечено падение на 9,8%, в 2014 году - на 6,6%.
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