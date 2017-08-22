Убытки от аннексии Крыма превышают триллион гривень - прокуратура

Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов сообщил, что оккупацией Крыма страна-агрессор нанесла Украине ущерб, превышающий 1 трлн грн

Россия нанесла Украине 1,08 трлн грн убытков вследствие оккупации Крыма. Об этом на пресс-конференции сегодня, 22 августа, сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, пишет Экономическая правда.



"В 2014 году по просьбе Министерства юстиции гильдия оценщиков оценила убытки вследствие оккупации в сумме более 1 трлн гривень", - отметил он.



По словам Мамедова, здесь учтено и "скифское золото", и археологическое наследие, и произведения искусства.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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