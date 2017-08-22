Минфин намерен упростить регистрацию налоговых накладных
Министерство финансов разработало законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно регистрации налоговых накладных, чтобы упростить процедуру для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Законопроект предлагает ввести четкий срок (5 дней), отведенный для предоставления решения ГФС по блокированию или регистрации приостановленной налоговой накладной плательщика. В случае, если этот срок будет просрочена, налоговая накладная будет автоматически зарегистрирована", - гласит сообщение.
В Минфине уверены, что комиссия ГФС таким образом будет более мотивирована быстро принимать соответствующие решения, так как плательщик налога не должен становиться жертвой недостаточно оперативной работы контролирующего органа.
"Для максимальной эффективности работы комиссии ГФС к ней будут привлечены дополнительные специалистов, которые смогут оперативно рассматривать приостановлены накладные", - отмечает Минфин.
В ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Кабинета министров.
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