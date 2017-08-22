Кабмин перераспределил 2,4 млрд грн субвенций
Кабинет министров перераспределил 2,41 млрд грн субвенции и государственного бюджета на льготы и жилищные субсидии между местными бюджетами. Об этом говорится в распоряжении правительства N558 от 18 августа.
Этим документом Кабмин уменьшил объем субвенции для Киева на 1,47 млрд грн и увеличил его для Киевской области на 831 млн грн, для Полтавской - на 662 млн грн и Херсонской - на 324 млн грн.
Речь идет о субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот в 2017 году.
Такое решение правительство приняло с целью обеспечения финансирования зарегистрированных финансовых обязательств по фактически начисленным льготам и субсидиям в пределах предусмотренных в бюджете на этот год параметров.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Кабмин перераспределил 2,4 млрд грн субвенций 14:26
- Минфин намерен упростить регистрацию налоговых накладных 13:20
- Зарплата учителей в 2018 году вырастет на 25% - Гройсман 11:55
- Убытки от аннексии Крыма превышают триллион гривень - прокуратура 10:40
- ВВП Украины растет пять кварталов подряд - Порошенко 13:42
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
3513
-
2936
-
2835
-
2708
-
2675