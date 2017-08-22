Кабмин перераспределил 2,4 млрд грн субвенций

Правительство перераспределило 2,41 млрд грн субвенции между местными бюджетами

Кабинет министров перераспределил 2,41 млрд грн субвенции и государственного бюджета на льготы и жилищные субсидии между местными бюджетами. Об этом говорится в распоряжении правительства N558 от 18 августа.



Этим документом Кабмин уменьшил объем субвенции для Киева на 1,47 млрд грн и увеличил его для Киевской области на 831 млн грн, для Полтавской - на 662 млн грн и Херсонской - на 324 млн грн.



Речь идет о субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот в 2017 году.



Такое решение правительство приняло с целью обеспечения финансирования зарегистрированных финансовых обязательств по фактически начисленным льготам и субсидиям в пределах предусмотренных в бюджете на этот год параметров.



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