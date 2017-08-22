 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.35  25.62   EUR:  29.68  30.22
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко: Верховная Рада примет пенсионную реформу после каникул

22.08.2017 16:02
Президент рассчитывает, что парламент примет пенсионную реформу в начале сентября
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада во втором чтении поддержит пенсионную реформу, как только начнет работу после каникул. Об этом сообщает Укринформ.

"Я очень надеюсь, что сразу после открытия Верховной Рады мы получим второе чтение. Для чего? Для того, чтобы те, кто больше работает, те, кто имеет больший пенсионный стаж, получал большую пенсию", - сказал он сегодня, 22 августа.

17 мая правительство одобрило пакет законопроектов, которые дадут возможность провести пенсионную реформу. 13 июля парламент поддержал реформу в первом чтении.

Каникулы Верховной Рады продлятся до 5 сентября.

Повышение пенсий в рамках реформы произойдет с 1 октября 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, Порошенко Петр
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров