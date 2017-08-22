Порошенко: Верховная Рада примет пенсионную реформу после каникул

Президент рассчитывает, что парламент примет пенсионную реформу в начале сентября

Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада во втором чтении поддержит пенсионную реформу, как только начнет работу после каникул. Об этом сообщает Укринформ.



"Я очень надеюсь, что сразу после открытия Верховной Рады мы получим второе чтение. Для чего? Для того, чтобы те, кто больше работает, те, кто имеет больший пенсионный стаж, получал большую пенсию", - сказал он сегодня, 22 августа.



17 мая правительство одобрило пакет законопроектов, которые дадут возможность провести пенсионную реформу. 13 июля парламент поддержал реформу в первом чтении.



Каникулы Верховной Рады продлятся до 5 сентября.



Повышение пенсий в рамках реформы произойдет с 1 октября 2017 года.



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