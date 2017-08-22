Порошенко: Верховная Рада примет пенсионную реформу после каникул
Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада во втором чтении поддержит пенсионную реформу, как только начнет работу после каникул. Об этом сообщает Укринформ.
"Я очень надеюсь, что сразу после открытия Верховной Рады мы получим второе чтение. Для чего? Для того, чтобы те, кто больше работает, те, кто имеет больший пенсионный стаж, получал большую пенсию", - сказал он сегодня, 22 августа.
17 мая правительство одобрило пакет законопроектов, которые дадут возможность провести пенсионную реформу. 13 июля парламент поддержал реформу в первом чтении.
Каникулы Верховной Рады продлятся до 5 сентября.
Повышение пенсий в рамках реформы произойдет с 1 октября 2017 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Порошенко: Верховная Рада примет пенсионную реформу после каникул 16:02
- Кабмин перераспределил 2,4 млрд грн субвенций 14:26
- Минфин намерен упростить регистрацию налоговых накладных 13:20
- Зарплата учителей в 2018 году вырастет на 25% - Гройсман 11:55
- Убытки от аннексии Крыма превышают триллион гривень - прокуратура 10:40
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
3525
-
2944
-
2842
-
2721
-
2682