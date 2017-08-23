Богатые россияне хранят в офшорах 75% национального дохода

Исследовательская организация США оценила активы россиян в офшорах

Россияне хранят в офшорах активы на сумму, равную 3/4 валового национального дохода страны. 1% самых богатых владеет до 25% национального дохода, пишет РБК, ссылаясь на доклад "От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905-2016".

Доклад подготовлен Национальным бюро экономических исследований - частной некоммерческой исследовательской организацией США.

По данным исследования, объем офшорного капитала россиян превышает в три раза уровень валютных резервов РФ. Граждане России хранят в офшорах сумму, равную 75% национального дохода, объем резервов страны составляет 25% от ВНД.

Объем офшорных активов сопоставим по величине с совокупными активами внутри страны, отмечается в материале.

"То есть за рубежом - в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах - содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны", - подчеркивают авторы доклада, Филип Новокмет и Томас Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Цукман с факультета экономики Университета Калифорнии.

По данным Росстата, ВНД России в 2016 году составил 83,7 трлн руб. Исходя из оценок авторами доклада объема офшорного капитала в 75% ВНД, получается, что в офшорах хранится около 62,7 трлн руб.

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