Кабмин ограничил сумму премий сотрудникам Минюста
Кабинет министров ограничил сумму наград государственным исполнителям в размере 200 минимальных прожиточных минимумов, или 308 тыс. грн. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент LIGA.net.
Как пояснил замминистра юстиции Сергей Петухов, в рамках судебной реформы был введен институт частных исполнителей, а также реформирована система оплаты труда - были введены поощрения в процентах от суммы, которая взыскана исполнителем.
"И так случилось, что за эти девять месяцев втрое увеличилось количество исполнительных производств, которые были завершены. У нас традиционно в государстве не выполнялись судебные решения. В то же время, некоторые из исполнителей, которые выполнили больше всего производств, получили слишком высокие награды. Это не награды из государственного бюджета, это часть из той суммы, которую они взыскали, и поэтому мы решили ограничить максимальную сумму, которую может получить как награду государственный исполнитель, суммой в 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", - отметил он.
Петухов уточнил, что награда для одного производства составляет 2%, но не больше 200 прожиточных минимумов, или 308 тыс. грн.
"Если это миллиардное производство, там не будет 2%, там будет максимум 200 прожиточных минимумов", - уточнил он.
Ранее издание Слово и Дело, ссылаясь на информацию, полученную на официальный запрос от Минюста, сообщило, что за шесть месяцев 2017 года восемь чиновников министерства получили вознаграждений на более, чем 23 млн грн.
В Минюсте заявляют, что выплаты сотрудникам министерства, названные в публикациях СМИ премиями, являются вознаграждением, которое выплачивается из взысканного с должника исполнительного сбора.
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