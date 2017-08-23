Минфин одолжил 100 млн грн

Вчера Минстерство финансов продало госбонды на 99,9 млн грн

Министерство финансов вчера, 22 августа, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 99,9 млн грн. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.



Минфин продал госбонды со сроком обращения 322 дня под 14,4% годовых. На покупку ценных бумаг поступила только одна заявка, которую министерство и удовлетворило.



15 августа Министерство финансов продало ОВГЗ на 10, 3 млрд грн.



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