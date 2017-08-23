Сможет ли закон о squeeze-out избавить компании от "мертвых душ"

Может ли закон о squeeze-out мелких пакетов акций сделать мажоритарных акционеров украинских компаний менее уязвимыми?

В 2017 году впервые в украинском правовом поле появилась процедура принудительной продажи акций миноритарных акционеров владельцу доминирующего контрольного пакета ("squeeze-out"). Это хорошо известный корпоративному законодательству стран ЕС механизм. Необходимость его появления в Украине была, в частности, продиктована имплементацией Директивы 2004/25/ЕС Европейского Парламента и Совета в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Закон против "мертвых душ"



В контексте этих нововведений владелец т.н. "доминирующего контрольного пакета акций" (95 и более процентов простых акций общества) обязан уже на следующий рабочий день со дня приобретения указанного пакета акций подать в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уведомление о приобретении права собственности на оставшийся пакет акций. Далее общество в течение 25 рабочих дней с даты получения такого уведомления должно утвердить рыночную стоимость акций, по которой акции должны выкупаться у миноритариев (если только более высокая их цена не будет установлена на основании норм Закона). Доминирующий контролер должен направить обществу публичное безотзывное требование о приобретении акций у всех оставшихся акционеров. При этом все акционеры и само общество будут обязаны продать принадлежащие им акции мажоритарию. Миноритарии смогут узнать о таком требовании, в частности, на сайте общества, а также благодаря рассылке копий этого требования обществом всем миноритарным акционерам.



Ни для кого не секрет, что в ряде акционерных обществ есть т.н. "мертвые души" - миноритарные акционеры, которые не присутствуют на общих собраниях и с которыми у общества зачастую утрачена какая-либо связь. Вполне вероятно, что такие "дремлющие акционеры" и не откликнутся на требование доминирующего контролера продать свои акции. Во избежание такой потенциально тупиковой ситуации законодатель предусмотрел механизм выкупа, который можно реализовать практически без участия миноритариев.



Мажоритарий должен открыть в банке счет условного хранения (т.н. "счет эскроу"), бенефициарами которого будут акционеры, у которых выкупаются акции. Именно на этот счет и будут перечислены мажоритарием денежные суммы за приобретенные акции. В дальнейшем банк, в котором открыт счет эскроу, должен будет перечислить средства акционерам (их наследникам или правопреемникам) на указанные ими счета или выдать деньги наличными, в случае если такие акционеры к нему обратятся. Центральный депозитарий после получения информации о состоявшейся оплате за акции снимает ранее установленные ограничения на операции с данными акциями в системе депозитарного учета и обеспечивает их перевод депозитарными учреждениями со счетов в ценных бумагах акционеров на счет в ценных бумагах мажоритария.



Таким образом, принудительный выкуп акций мажоритарием происходит практически без участия миноритариев (в частности, без оформления договоров купли-продажи акций и распоряжений миноритариев о списании акций с их счетов в ценных бумагах), а также не требует участия торговца ценными бумагами, получения валютной лицензии или других разрешений и согласований госорганов. Более того, даже наличие арестов или иных обременений или ограничений в отношении акций миноритариев не может быть препятствием для обязательной продажи таких акций доминирующему контролеру.



Нормы нового закона не только дают преимущество мажоритарному акционеру, снижая, к примеру, риски корпоративного шантажа, но и защищают миноритарных акционеров, которые, в случае концентрации в одних руках пакета акций свыше 90%, утрачивают возможность эффективно влиять на деятельность общества и не могут даже совместно реализовать те дополнительные корпоративные права, которые законодательно предусмотрены для владельцев 10 и более процентов акций. Понятно, что стоимость оставшихся миноритарных пакетов акций на фондовом рынке будет существенно снижена в результате приобретения доминирующего контроля. Теперь же владельцы мелких пакетов акций получают возможность реализовать принадлежащие им акции по рыночной стоимости, а значит, получить справедливую компенсацию за свои инвестиции. Учитывая тот факт, что реализация механизма "squeeze-out" - это право, но не обязанность мажоритарного акционера, законодатель также предоставил миноритарным акционерам право требовать от доминирующего контролера выкупа у них акций по справедливой стоимости ("sell-out").



Суды против закона



Изменения в законодательство, устанавливающие процедуру "squeeze-out", вступили в силу лишь недавно (4 июня этого года), какой-либо устоявшейся практики ее применения, которая позволяла бы судить об эффективности этого механизма, пока нет. Безусловно, возможность принудительного "выдавливания" миноритарных акционеров крупным собственником компании таит в себе потенциальную угрозу злоупотреблений с его стороны. Процедурные аспекты, прописанные в новой статье 65-2 Закона Украины "Об акционерных обществах", являются принципиально новыми для Украины и пока их детали не отработаны даже на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, не говоря уже о правоприменительной практике.



Открытым остается и вопрос, насколько украинский рынок готов к новым правилам игры. В частности, можно спрогнозировать подачу исков миноритарными акционерами, лишившихся акций в результате применения механизма "squeeze-out", трактующими данные действия как нарушение конституционных гарантий их права собственности. Также неоднозначный эффект может иметь норма, согласно которой публичное безотзывное требование мажоритария о приобретении акций имеет высший приоритет над всеми существующими ограничениями (обременениями) в отношении акций; возможность замены предмета обременения в данной ситуации без согласия залогодержателя соответствующих акций может рассматриваться кредиторами миноритарных акционеров как ущемление их прав, и также повлечь за собой судебные споры. Иными словами, говорить об эффективности и рациональности внедренных законодателем механизмов "squeeze-out" и "sell-out" можно будет только по прошествии более длительного периода времени.

Александр Выговский, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры"