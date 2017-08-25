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Кубив обещает подать бюджет в парламент до 15 сентября

25.08.2017 20:51
Первый вице-премьер заверил, что проект госбюджета будет подан в Верховную Раду в срок
Степан Кубив

Проект государственного бюджета на 2018 год уже согласован в структуре баланса со всеми министерствами и будет подан на рассмотрение Верховной Рады в установленные законодательством сроки - до 15 сентября 2017 года. Об этом сообщил сегодня, 25 августа, первый вице-премьер Степан Кубив, пишет УНИАН.

"На данный момент бюджет согласован с министерствами в структуре баланса, и проведено совместное совещание с президентом, премьер-министром, главой Верховной Рады и представителями Верховной Рады, чтобы мы представили бюджет вовремя - 15 сентября 2017 года", - отметил он.

Министерство финансов завершило подготовительные работы и 19 июля направило всем распорядителям предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет, Кубив Степан
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