Кубив обещает подать бюджет в парламент до 15 сентября
Проект государственного бюджета на 2018 год уже согласован в структуре баланса со всеми министерствами и будет подан на рассмотрение Верховной Рады в установленные законодательством сроки - до 15 сентября 2017 года. Об этом сообщил сегодня, 25 августа, первый вице-премьер Степан Кубив, пишет УНИАН.
"На данный момент бюджет согласован с министерствами в структуре баланса, и проведено совместное совещание с президентом, премьер-министром, главой Верховной Рады и представителями Верховной Рады, чтобы мы представили бюджет вовремя - 15 сентября 2017 года", - отметил он.
Министерство финансов завершило подготовительные работы и 19 июля направило всем распорядителям предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год.
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