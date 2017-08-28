Начинаем нервничать. Где Украине брать деньги на старые долги

До конца года Украине нужно выплатить $2,2 млрд по старым долгам. Это только начало - пик выплат выпадает на 2019-й

Украина вступает в период интенсивных платежей по госдолгу. По данным LIGA.net, Начиная с 1 сентября и до конца этого года Министерству финансов нужно выплатить разным кредиторам $2,2 млрд.



Дальше будет сложнее: кроме стандартного купона по евробондам в 2018-м Украину ждет пик платежей по программе Stand-by МВФ от 2014 года и больше миллиарда долларов выплат по валютным ОВГЗ. В 2019-м начнется еще более крупное погашение по реструктуризированным евробондам времен Натальи Яресько, а также выплаты по долгам госкомпаний.



Этой осенью объемы долговых платежей не станут критичными для украинского бюджета, считают опрошенные LIGA.net аналитики. Но дальше другого выхода не будет: старый долг придется рефинансировать за счет нового. Или искать варианты для еще одной реструктуризации.



Осенняя тренировка



Начальная задача Минфина - $2,2 млрд до конца осени. Большая часть этой суммы - валютные ОВГЗ на $700 млн с погашением в ноябре и декабре. Вторые по объему - выплаты по МВФ (долг по программе Stand-by и процентны по общему долгу) в сумме $637,05 млн (пересчет с SDR по текущему курсу 1USD = 0,7099 SDR). Третье - один крупный и три мелких платежа купонного дохода по евробондам старых выпусков в сентябре и ноябре.

"Собрать нужную сумму в этом году будет не сложно даже на внутреннем рынке, - говорит директор департамента рыночных исследований агентства IBI Rating Виктор Шулик. - Тем более, что у Минфина есть время на подготовку. И НБУ может в нужный момент поддержать его из ЗВР".



Для выплат в сентябре у правительства действительно должно быть достаточно средств. Часть денег под выплату первого сентября Минфин уже собрал: в июле и августе министерство разместило валютные ОВГЗ на $0,5 млрд., только в августе размещение принесло $351 млн, отмечает старший финансовый аналитик компании ICU Тарас Котович. В октябре платежей нет - у Минфина будет время для того, чтобы разместить новые ОВГЗ в валюте и хотя бы частично покрыть ими ноябрьские и декабрьские выплаты. Проблем со спросом быть не должно - как правило, такие бумаги у Минфина выкупают госбанки, говорит зампредправления банка Кредит Днепр Сергей Волков.



Учитывая фактор проблем с финансированием от МВФ в этом году, допвыпуск валютных ОВГЗ почти неизбежен, считает Котович. Сильно помочь резервами Нацбанк Минфину не сможет: в этом году регулятор уже выплатил Фонду $450 млн. Оставшуюся сумму тоже придется брать из ЗВР, в первую очередь из-за того, что долг МВФ номинирован в специальных правах заимствования (SDR), поясняет директор аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин.



"SDR никак по-другому использовать нельзя, они просто хранятся в резервах - говорит он. - Самый логичный исход - погасить долг, номинированный в SDR уже и так имеющимся в этих же единицах ресурсом".



Это практически гарантирует усиленную нагрузку на ЗВР уже в этом году. Первый платеж МВФ Нацбанк компенсировал только частично, купив в августе на межбанке $191,1 млн. Активность НБУ на валютном рынке сейчас в целом ниже, чем в 2016-м: если в прошлом году чистые поступления в ЗВР за 8 месяцев составили $1271,9 млн, то январе - августе 2017-го только 785,88 млн.

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Нацбанк при этом по-прежнему декларирует усиленный рост резервов: последний июльский прогноз говорит о том, что регулятор рассчитывает увеличить ЗВР до $20 млрд на конец года. В конце июля резервы составляли $17,795 млрд. То есть даже без учета долговых платежей за 4 месяца Нацбанку нужно купить (или одолжить - НБУ все еще рассчитывает на транш МВФ) около 2 миллиардов.



Один выход



Где НБУ намерен брать эти деньги - вопрос открытый. Банкиры не видят причин, по которым он мог бы решительно активизировать закупки валюты. Под платежи этого года денег, накопленных Минфином и имеющихся ЗВР достаточно, считает зампредправления банка Кредит Днепр Сергей Волков.



"Каких-либо критических последствий для курса от этих выплат мы не ожидаем - говорит Волков. - Минфин и НБУ не будут выходить на межбанк за покупкой валюты под них. Волатильность на валютном рынке будет связана скорее с традиционными осенними сезонными факторами. Но это вряд ли сможет увеличить курс доллара более чем на 1-1,5 грн".



Что будет с резервами дальше (учитывая, что согласно изначальной программе МВФ до конца 2018 года ЗВР нужно нарастить до $35 млрд, что уже выглядит почти нереально) ни в НБУ, ни в Минфине пока не комментируют, ограничиваясь более краткосрочными прогнозами.



Текущие объемы ЗВР действительно комфортны для правительства, но только в краткосрочном периоде, отмечает главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов. Это значит, что правительству все равно нужно искать дополнительные варианты рефинансирования имеющегося долга.



Даже если Минфин вместе с НБУ сможет перекрыть выплаты этого года, то дальше с этим могут начаться проблемы. Уже в начале февраля 2018-го Украину ждут новые погашения по МВФ: 314,11 млн SDR или $442,49 млн по сегодняшнему курсу. Еще 114,33 млн SDR нужно выплатить 2 марта. Параллельно с этим 1 марта Украину ждет очередной купон по евробондам на $505,43 млн.

К этим платежам 2018-го нужно добавить $1,1 млрд годовых выплат по валютным ОВГЗ, отмечает Алексей Блинов. "Валютные ОВГЗ могут быть рефинансированы новыми выпусками на внутреннем рынке, - поясняет аналитик. - Кредиты МВФ можно рефинансировать выборкой средств по действующей программе EFF".

Пора возвращаться



Если предположить, что форсировать сотрудничество с МВФ не удастся, единственный вариант для Минфина - возвращение на внешние рынки с суверенными еврооблигациями, говорит Виктор Шулик из IBI Rating. Эту тему уже поднимали в самом министерстве: еще зимой этого года глава Минфина Александр Данилюк допускал, что западные инвесторы уже готовы к покупке украинских бумаг без критически высоких доходностей. "Мы планируем выйти на внешний рынок заимствований в 2017 году, - говорил тогда министр. - Это не будет большая сумма. Скорее, это нужно для того, чтобы дать инвесторам сигнал: мы присутствуем на рынке".



Если не считать выпуск под "долг Януковича" и привлечений под госгарантиии США, Украина не размещала евробонды с апреля 2013 года. Сейчас изначально речь шла о размещении бумаг на $500 млн, но в апреле в интервью WSJ Данилюк заговорил уже об $1 млрд. Возобновления активности на внешних рынках от Минфина ожидает и Нацбанк, который в своем инфляционном отчете прогнозировал выпуск еврооблигаций на $2 млрд уже в следующем году.



Но для того, чтобы перекрыть валютные долги 2019-2020 годов этих денег явно не хватит. Если в 2018 году правительству нужно погасить более $4 млрд валютного долга, то в следующие два года (19-й и 20-й) выплаты составят $13,5 млрд, говорит Сергей Волков из банка Кредит Днепр. Это не только прямые долги государства, а и погашения принадлежащих ему структур, в частности это госбанки и "Укрзализниця".



Учитывая долговые перспективы, скорее всего уже в следующем году Украина активизирует попытки нарастить сотрудничество с МВФ, считает аналитик IBI Rating Виктор Шулик. Для этого нужно будет действовать более решительно, чем сейчас и речь идет не только о пресловутых реформах.



"График выплат МВФ неплохо структурирован по годам и, возможно, в следующем году будут привлечены новые транши от Фонда под такие выплаты, - говорит Шулик. - Но мы не исключаем, что для того, чтобы увеличить поступления валюты в страну правительству придется не только возобновить попытки открыть рынок земли, но и продать/передать в концессию часть крупных государственных активов, в том числе стратегических".