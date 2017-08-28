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ГФС: Из-за налоговых ям бюджет терял до 70 млрд грн ежегодно

28.08.2017 09:20
По подсчетам ГФС, убыток от деятельности налоговых ям составлял 50-70 млрд грн ежегодно
Фото: пресс-служба НБУ

Из-за деятельности налоговых ям бюджет ежегодно терял 50-70 млрд грн поступлений от НДС. Такую цифру называет государственная фискальная служба.

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Схема налоговой ямы используется для того, чтобы юрлицо могло получить больше возмещения НДС от государства или, наоборот, снизить свои налоговые обязательства перед бюджетом посредством сделок с фиктивными фирмами.

Пример завышения расходов выглядит так: компания заказывает у фиктивной фирмы некие услуги по завышенной цене, которые на самом деле выполняют штатные сотрудники. Деньги за это формально проходят через налоговую яму, обналичиваются и кешем (с ощутимой сдачей) возвращаются в виде зарплаты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС, Налогообложение, ГФС
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