ГФС: Из-за налоговых ям бюджет терял до 70 млрд грн ежегодно
Из-за деятельности налоговых ям бюджет ежегодно терял 50-70 млрд грн поступлений от НДС. Такую цифру называет государственная фискальная служба.
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Схема налоговой ямы используется для того, чтобы юрлицо могло получить больше возмещения НДС от государства или, наоборот, снизить свои налоговые обязательства перед бюджетом посредством сделок с фиктивными фирмами.
Пример завышения расходов выглядит так: компания заказывает у фиктивной фирмы некие услуги по завышенной цене, которые на самом деле выполняют штатные сотрудники. Деньги за это формально проходят через налоговую яму, обналичиваются и кешем (с ощутимой сдачей) возвращаются в виде зарплаты.
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