Курс евро превысил двухлетний максимум

На торгах сегодня курс евро достигал отметки $1,1966

Курс евро сегодня, 28 августа, достиг более чем двухлетнего максимума на уровне $1,1966 после выступления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Об этом сообщает Reuters.



Издание уточняет, что на симпозиуме в Джексол-Хоул выступала также глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Ни она, не Драги не касались темы монетарной политики и укрепления евро.



Единая европейская валюта, как ожидается, сохранит стабильность, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Инвесторы сфокусировались на том, объявит ли ЕЦБ о планах начать сворачивание программы количественного смягчения на заседании в сентябре.



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