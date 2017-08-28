Объем кредитного фонда ESM составляет €376 млрд

В случае необходимости Европейский механизм стабильности может выделить €376 млрд кредитов

Объем кредитов, который может выделить Европейский механизм стабильности (ESM) для поддержки проблемных государств и банков еврозоны, составляет €376 млрд. Об этом ESM сообщает на официальной странице в Twitter.



"75% общей кредитной мощности ESM в €500 млрд по-прежнему доступны", - уточняет ESM.



€124 млрд кредитов фонд уже выдал или обещал выдать.



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