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Объем кредитного фонда ESM составляет €376 млрд

28.08.2017 16:23
В случае необходимости Европейский механизм стабильности может выделить €376 млрд кредитов
Фото: EPA

Объем кредитов, который может выделить Европейский механизм стабильности (ESM) для поддержки проблемных государств и банков еврозоны, составляет €376 млрд. Об этом ESM сообщает на официальной странице в Twitter.

"75% общей кредитной мощности ESM в €500 млрд по-прежнему доступны", - уточняет ESM.

€124 млрд кредитов фонд уже выдал или обещал выдать.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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