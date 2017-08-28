Ущерб от урагана Харви оценили в $30 млрд

Харви войдет в десятку самых разрушительных по стоимости нанесенного ущерба ураганов США

Ущерб от урагана Харви составляет около $30 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов, в частности, сотрудника компании Enki Research Чака Уотсона.



В случае, если подсчеты Enki Research окажутся верны, Харви войдет в десятку самых разрушительных по стоимости нанесенного ущерба ураганов США, а также станет самым опустошительным среди когда-либо приходивших на территорию Штатов штормов, опасных не ветром, а водой.



Общий ущерб от урагана Катрина оценили в $120-160 млрд; по большей части ущерб нанес ветер. Размер причиненных наводнениями убытков оценивается примерно в $15 млрд.



Большая часть причиненного Харви ущерба не будет компенсирована выплатами страховых компаний - они покроют только около 27% убытков. После Катрины страховщики компенсировали около половины потерь.

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