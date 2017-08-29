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На должность главы НБУ претендуют два банкира

29.08.2017 09:13
К концу сентября президент представит кандидатуру на должность главы Нацбанка, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко
Фото - НБУ

Президент Украины Петр Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность главы Национального банка. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире 5 канала.

"Эта кандидатура есть. Две. Банкиры...", - отметила она. По ее словам, это независимые и равноудаленные от политического влияния люди. 

По словам Луценко, до конца сентября президент внесет кандидатуру председателя НБУ. "Кандидатура, я думаю, будет внесена в середине, я даю себе люфт, до конца сентября месяца", - добавила Луценко.

Напомним, подавшая в отставку глава НБУ Украины Валерия Гонтарева с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске и возвращаться на работу в Нацбанк не планирует. 10 апреля 2017 г. Гонтарева объявила о своей отставке с 10 мая. Яков Смолий приступил к исполнению обязанностей председателя Нацбанка с 11 мая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Порошенко Петр
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