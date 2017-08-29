Жилье в лизинг: Госипотека предложит украинцам новую программу
Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга. Правительство внесло изменения в устав ГИУ. Соответствующее постановление № 616 принято на заседании Кабмина 18 августа.
Ранее ГИУ разработало и передало на рассмотрение правительства введение указанного финансово-кредитного механизма обеспечения жильем граждан.
Основными преимуществами этого механизма называют отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизинговой сделки с ГИУ. Жилье в финансовый лизинг передается после завершения строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования.
Планируется, что источниками финансирования программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную госбюджетом.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
17121
-
6195
-
4618
-
3571
-
3353
- Крупные плательщики задекларировали 32 млрд грн налога на прибыль 18:12
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,44/25,465 17:48
- НКЦБФР аннулировала лицензию Универсальной биржи 17:27
- Объем мирового рынка криптовалют вырос до $160 млрд 16:37
- Укрзалізниця начала размещать свободные миллионы в ценных бумагах 14:37