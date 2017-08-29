Жилье в лизинг: Госипотека предложит украинцам новую программу

Государственное ипотечное учреждение получило возможность внедрения программы финансового лизинга

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга. Правительство внесло изменения в устав ГИУ. Соответствующее постановление № 616 принято на заседании Кабмина 18 августа.

Ранее ГИУ разработало и передало на рассмотрение правительства введение указанного финансово-кредитного механизма обеспечения жильем граждан.

Основными преимуществами этого механизма называют отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизинговой сделки с ГИУ. Жилье в финансовый лизинг передается после завершения строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования.

Планируется, что источниками финансирования программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную госбюджетом.

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