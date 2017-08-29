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Жилье в лизинг: Госипотека предложит украинцам новую программу

29.08.2017 12:23
Государственное ипотечное учреждение получило возможность внедрения программы финансового лизинга
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга. Правительство внесло изменения в устав ГИУ. Соответствующее постановление № 616 принято на заседании Кабмина 18 августа.

Ранее ГИУ разработало и передало на рассмотрение правительства введение указанного финансово-кредитного механизма обеспечения жильем граждан.

Основными преимуществами этого механизма называют отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизинговой сделки с ГИУ. Жилье в финансовый лизинг передается после завершения строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования.

Планируется, что источниками финансирования программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную госбюджетом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ипотека, ГИУ, лизинг, недвижимость
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