Премьер выразил надежду, что Верховная Рада примет пенсионную рефоому в сентябре

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре. Об этом он рассказал Украинскому радио.



"Сейчас мяч находится на стороне парламента, и я надеюсь, что в сентябре как можно скорее эта реформа будет принята", - сказал премьер.



Он напомнил, что, в случае принятия реформы, более 5 млн пенсионеров с октября получат повышенную пенсию.



Реформа предусматривает и отмену налогообложения работающих пенсионеров, добавил премьер.



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