 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.39  25.67   EUR:  30.08  30.68
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Гройсман рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре

29.08.2017 13:45
Премьер выразил надежду, что Верховная Рада примет пенсионную рефоому в сентябре
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре. Об этом он рассказал Украинскому радио.

"Сейчас мяч находится на стороне парламента, и я надеюсь, что в сентябре как можно скорее эта реформа будет принята", - сказал премьер.

Он напомнил, что, в случае принятия реформы, более 5 млн пенсионеров с октября получат повышенную пенсию.

Реформа предусматривает и отмену налогообложения работающих пенсионеров, добавил премьер.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, Гройсман
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров