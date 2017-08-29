Гройсман рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре
Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре. Об этом он рассказал Украинскому радио.
"Сейчас мяч находится на стороне парламента, и я надеюсь, что в сентябре как можно скорее эта реформа будет принята", - сказал премьер.
Он напомнил, что, в случае принятия реформы, более 5 млн пенсионеров с октября получат повышенную пенсию.
Реформа предусматривает и отмену налогообложения работающих пенсионеров, добавил премьер.
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