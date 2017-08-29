Укрзалізниця начала размещать свободные миллионы в ценных бумагах
Укрзалізниця впервые провела операции по размещению временно свободных средств с помощью операций РЕПО с государственными облигациями. Всего размещено 81 млн грн, сообщает ЦТС.
Как объяснил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, у компании на текущих счетах возникают большие суммы свободных средств в связи с несоответствием периодов поступления выручки и расходов - деньги могут находиться без движения от 1 недели до 3 месяцев. В этот период их выгодно размещать в инструменты финансового рынка, отметил Рязанцев.
"Например, в сентябре Укрзалізниця должна выплатить по евробондам и кредиту ЕБРР около $30 млн, к тому времени деньги размещаются в государственные ценные бумаги по операциям РЕПО для обеспечения их доходности в течение всего времени", - сообщили в УЗ.
Также отмечается, что при операциях с гособлигациями доходность, при условии стабильного курса гривни, превышает ставку по валютным кредитам, которые в данный момент составляют более 90% кредитного портфеля компании.
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