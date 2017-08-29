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Объем мирового рынка криптовалют вырос до $160 млрд

29.08.2017 16:37
Биткоин сейчас торгуется по $4,4 тыс.
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Стоимость всех имеющихся в обращении электронных валют мира вчера, 28 августа, выросла до рекордных $160 млрд благодаря росту курсов биткоина и эфириума. Об этом сообщается на сайте coinmarketcap.com.

Биткоин сейчас торгуется на уровне $4,4 тыс., что примерно на 2,7% ниже рекордного максимума. Эфириум стоит $342,7.

Курс биткоин кэш опустился с последнего максимума на 3,6% - до $599.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin
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