Объем мирового рынка криптовалют вырос до $160 млрд

Биткоин сейчас торгуется по $4,4 тыс.

Стоимость всех имеющихся в обращении электронных валют мира вчера, 28 августа, выросла до рекордных $160 млрд благодаря росту курсов биткоина и эфириума. Об этом сообщается на сайте coinmarketcap.com.



Биткоин сейчас торгуется на уровне $4,4 тыс., что примерно на 2,7% ниже рекордного максимума. Эфириум стоит $342,7.



Курс биткоин кэш опустился с последнего максимума на 3,6% - до $599.



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