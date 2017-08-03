НБУ снизил курс гривни на 4 копейки

Нацбанк установил на сегодня курс гривни к доллару на уровне 25,9 грн

На 3 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2590,418 грн за $100;

3064,2055 грн за 100 евро;

4,2759 грн за 10 руб РФ.



На 2 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2585,7073 грн за $100;

3054,2375 грн за 100 евро;

4,3206 грн за 10 руб РФ.



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