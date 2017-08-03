Тихое валютное лето Украины. Чего ожидать от курса осенью
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Несмотря на многочисленные весенние прогнозы и негативные ожидания относительно курса доллара к национальной валюте, лето продемонстрировало, что гривня может не только ослабевать, но и укрепляться по отношению к мировым валютам. Должно ли это внушать дальнейший оптимизм и какие ожидания, в ближайшей перспективе, по мнению ведущих участников финансовых рынков.
Специалисты финансово - информационного портала WWW.IBC.UA провели опрос, проанализировали и разобрались с ситуацией, предлагают краткий обзор валютного рынка Украины летом и прогнозы на осенние месяцы этого года.
Начиная с 01.06 официальный курс доллара (по данным НБУ) показывал планомерное снижение с позиций 26.3103 $/UAH (01.06.17), до уровня 25.9042 $/UAH (на 03.08)
Межбанковский рынок так же демонстрировал стабильное укрепление гривни с уровней 26.26-26.27 (на 01.06) до 25.94 - 25.98 $/UAH (на 03.08).
Наличный рынок так же показал уверенное укрепление национальной валюты, с позиций 26.15-26.23 до 25.85 - 25.90 (на 03.08).
Регулятор, весело и задорно выходил на межбанковский рынок скупая излишнее предложение валюты, пополнив тем самым казну государства на более чем 350 млн долларов США за эти два летних месяца. Резервы таким образом достигли 17.970 млрд (на 01.07) и ожидаем в ближайшие дни выхода данных на 01.08 уже более 18.00 млрд $ , что полностью покрывает четыре месяца будущего импорта и абсолютно достаточны для выполнения всех обязательств страны.
По авторитетному мнению подавляющего большинства опрошенных нами руководителей Казначейств коммерческих и государственных банков, этой осенью нам не стоит ожидать резких колебаний курса $, вызванных какими либо фундаментальными показателями экономики и банковского сектора, несмотря на довольно большую ликвидность, которая сейчас наблюдается у банков. Хотя безусловно никто не исключил и ситуационные незначительные колебания рынка в сторону ослабления национальной валюты, связанные с традиционным осенним оживлением деловой и политической активности в стране.
Как сказал, пожелавший остаться неизвестным, один из руководителей НБУ: «… для многих, дорого купивших валюту, ожидания удачного курса продажи могут затянутся… Несмотря на возможную отсрочку по следующему траншу МВФ (пока что планируется в размере 1.9 млрд $ в декабре месяце), ситуация абсолютно контролируемая и не вызывает никаких опасений. Резервы достаточны, экспортная выручка поступает стабильно..»
Итак, подводя итог, рекомендация от специалистов компании СП «ИнтерБизнесКонсалтинг» и портала WWW.IBC.UA , не совершайте необдуманных действий в ближайшие месяцы, поддавшись возможным попыткам раскачать рынок на повышение цены валюты. В новый год «перейдем» с расчетными уровнями 26.40 - 27.00 грн за доллар США, с большой вероятностью что и ниже.
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