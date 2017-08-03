Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 3 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,91/25,93*, к 12:00 котировки составили 25,87/25,89

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,86, максимальные - 25,91. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,88, максимальные - 25,93.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4266/0,4274, к 12:00 котировки составили 0,4259/0,4267.



Торги по евро начались с котировок 30,6981/30,7192, к 12:00 котировки составили 30,6104/30,6341.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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