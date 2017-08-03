Наличные курсы валют (данные на 15:00)

В четверг, 3 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,7 коп до 25,7417 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 30,47 коп - до 25,984 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,82 грн, минимальный курс продажи - 25,9 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 11,26 коп - до 30,1973 грн. Средний курс продажи евро вырос на 9,54 коп до 30,7857 грн. Продать евро дороже можно за 30,4 грн, купить дешевле - за 30,6 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1 коп и составляет 3,928 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп до 4,357 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7417 25,9840 0,3928 0,4357 30,1973 30,7857 Медиана 25,7500 25,9900 0,4100 0,4350 30,2500 30,7500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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