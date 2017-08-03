НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12,5%
Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
"Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции", - объясняет регулятор.
Нацбанк отмечает также, что в июне показатель инфляции в годовом измерении достиг пика этого года, после чего ожидается его постепенное снижение.
Ранее регулятор сообщал, что показатели общей инфляции в июне ускорились до 15%.
НБУ ожидает, что инфляция в 2017-2018 годах будет находиться в пределах объявленных целевых ориентиров: 9,1% +/-2в.п. в 2017 году и 6% +/- 2 п.п. в 2018 году.
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