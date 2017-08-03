Украина сегодня выплатит МВФ $450 млн - НБУ

Украина осуществит первую с начала программы stand-by в 2014 году выплату в пользу Международного валютного фонда

Украина сегодня осуществит первую с момента начала программы в 2014 году выплату по кредиту Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в размере $450 млн. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, сообщает УНИАН.



По его словам, выплата будет осуществлена из золотовалютных резервов НБУ.



"Сегодня после выплаты резервы уменьшатся на эту сумму", - сказал Чурий.



По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила регулятору осуществить чистую покупку валюты для пополнения международных резервов на сумму около $1,4 млрд с начала года.



Сейчас размер резервов, по его словам, составляет около $18 млрд.



МВФ утвердил двухлетнюю кредитную программу stand by в размере $17 млрд для Украины 30 апреля. Тогда же Украина получила первый транш займа в размере $2 млрд. В сентябре был получен второй транш объемом $1,39 млрд. Третий и четвертый транши не были предоставлены, а в 2015 году Фонд заменил программу stand-by на программу расширенного финансирования EFF.



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