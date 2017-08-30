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Реальная зарплата в Украине за год выросла на 17,2%

30.08.2017 09:17
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составляла 7339 грн

Реальная заработная плата в июле 2017 года по сравнению с июнем снизилась на 0,5%, а по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составляла 7339 грн. Это в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн), отмечают в Госстате.

По сравнению с июнем размер заработной платы уменьшился на 0,3%, а за последние 12 месяцев увеличился на 36,6%.

Самая высокая зарплата зафиксирована в Киеве - 11412 грн, самая низкая в Черниговской области - 5834 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Заработная плата, зарплата
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