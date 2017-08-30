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Citigroup выпустил кредитные ноты под госбонды на 460 млн грн

30.08.2017 11:25
Citigroup выпустил кредитные ноты стоимостью $18,664 млн под гривневые ОВГЗ
Фото: EPA

Citigroup Global Markets Holdings Inc выпустил кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) стоимостью $18,664 млн под гривневые ОВГЗ на 460 млн грн. Об этом говорится в сообщении на сайте центробанка Ирландии.

Бумаги эмитированы 16 августа по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов) под ОВГЗ со сроком обращения до 12 июня 2020 года.

По данным НБУ, 16 августа вырос объем госбондов в портфеле нерезидентов на 460 млн грн - с 11,09 млн грн до 471,12 млн грн. На 29 августа у нерезидентов были ОВГЗ на 586,4 млн грн, сообщает FinClub.

Цена первичного размещения составляет 103,058% номинальной стоимости ОВГЗ, ставка купона - 13,46%.

Объем начисляемого полугодового купона равен 31,37 млн грн. Выплата будет осуществляться в июне и декабре в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.

Кредитные ноты включены в листинг ISE 25 августа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации
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